«Великий крест»: патриарх Кирилл о руководстве РПЦ, будущем православия, расколе на Украине и воспитании молодежи

, 12:00 Интервью 21

Патриарх Московский и всея Руси 1 февраля отмечает десятилетие интронизации.

Фото, видео: Instagram @patriarchkirill

Десять лет назад, 1 февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В преддверии знаменательной даты Его Святейшество рассказал о десятилетии своего правления.

Патриарх отметил, что за годы его руководства православной церковью в ней произошло немало событий, среди которых нельзя выделить наиболее или наименее значимые. Однако изменения, к которым они привели, не заметить невозможно.

— Эти десять лет были наполнены очень значительными изменениями в жизни нашей церкви. Я вижу как меняется жизнь людей, как меняется их отношение к церкви и как изменилось принципиально понимание роли церкви в жизни нашего народа и нашего общества, — признает патриарх.

Однако особенно радужных прогнозов о будущем православия Его Святейшество делать не стал. Он уверен, что череда испытаний для этой конфессии продолжится.

— Место русской церкви и церкви вообще в современном мире нельзя оценить социологическими категориями. Я не думаю, что у церкви будет какая-то славная история после нас. В каждую эпоху церковь сталкивается со своими трудностями, и я не вижу никаких знаков того, чтобы этих трудностей было меньше, — с сожалением отмечает патриарх.

Отдельное внимание глава РПЦ уделил ситуации, происходящей сейчас на Украине. Он отметил, что в церковной организации, которая проповедует одно, а делает совершенно другое, нет и не может быть благодати.

— Где раскол — там злоба. Мы же видим это. Захваты храмов, избиение священников. Может слово Божие и правда Божия распространяться при помощи насилия, обмана, опоры на политические силы? Да никогда, — убежден Его Святейшество.

Патриарх Кирилл обратился к православным верующим Украины, которые остались верны каноничной церкви.

— Твердо держитесь веры, не поддавайтесь никаким соблазнам. Что касается моего послания как патриарха — нужно воспринимать его как голос церкви, потому что патриарх не может говорить от ветра головы своего. Слова патриарха основываются на соборной позиции церкви. Слушать голос церкви — самое важное сейчас для верующих на Украине, — передал свои слова украинцам патриарх.

Он также поделился с журналистами секретом, который помогает ему сохранять спокойствие, когда необходимо ответить на очередной выпад в защиту вверенной ему церкви.

— Никогда нельзя, чтобы злоба тебя захватывала. Там где злоба — там дьявол. Раздражительность, эмоциональность — ну да, это может быть. Но нельзя этот конфликт погружать вглубь своего сердца, — признался патриарх.

Нынешний глава православной церкви всегда уделял особенное внимание воспитанию молодежи. Он твердо уверен в том, что именно от молодого поколения зависит будущее — поэтому так важно сделать все, чтобы правильно воспитать его и наставить на верный путь.

— Проблема воспитания современной молодежи заключается в том, что так называемая современная культура очень сильно раскрепощает человеческие инстинкты. А молодость — это время, когда эти инстинкты сильны. И требуется очень большое волевое усилие, чтобы достичь целей, не спотыкаясь об эти инстинкты, — подчеркивает патриарх.

Глава РПЦ также ответил и на один из самых популярных вопросов к представителям церкви — о том, почему православные сановники никогда не выступают против политической власти страны.

— Люди хотят видеть в церкви «политически ориентированную организацию». Но церковь не может занимать такую позицию, однако не может молчать, когда происходит что-то, что с точки зрения церкви может навредить личности, народу, стране, — пояснил Его Святейшество.

Патриарх Кирилл признался, что никогда не мечтал о таком высоком сане и всегда понимал, что руководить православной церковью — «великий крест».

— И покуда я был призван на это служение, считаю своим долгом нести этот крест настолько, насколько позволяют мои духовные и физические силы, — заверил он собравшихся.

В завершение встречи Его Святейшество рассказал о том, как проводит свободное от работы время и хватает ли его на чтение книг или походы в театр.

— С книгами и с театром напряженка. Иногда я все-таки посещаю театр, но это бывает достаточно редко. Что касается книг — на тумбочке у кровати лежит большая стопка книг, которые входят в мой жизненный план. Каждый раз, отходя ко сну, я беру в руки книгу, но сколько страниц удается прочитать — всегда по-разному, — сообщил патриарх.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как в РПЦ отреагировали на присвоение себе звания патриарха всея Руси киевским патриархом-раскольником Филаретом.

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