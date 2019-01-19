В РПЦ прокомментировали заявление Филарета, провозгласившего себя патриархом всея Руси

В Русской православной церкви прокомментировали заявление киевского патриарха Филарета, провозгласившего себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины, передает РИА Новости.
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков назвал выпад Филарета неадекватным цирком.
О новом титуле киевского владыки сообщил диакон РПЦ Андрей Кураев.
В октябре 2018 года Константинопольский патриархат объявил о снятии анафемы с Филарета, что в РПЦ назвали нарушением церковных канонов. Как такового Киевского патриархата на Украине не существует, поскольку неканонические УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь образовали новую церковную структуру.
Ранее Пятый канал рассказывал о присвоении Филарету звания героя Украины.