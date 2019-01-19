В РПЦ прокомментировали заявление Филарета, провозгласившего себя патриархом всея Руси

, 18:29 12

Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков предложил называть киевского владыку «патриархом Галактики».

Фото: РИА Новости

В Русской православной церкви прокомментировали заявление киевского патриарха Филарета, провозгласившего себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины, передает РИА Новости.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков назвал выпад Филарета неадекватным цирком.

— Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики, — завил Волков.

О новом титуле киевского владыки сообщил диакон РПЦ Андрей Кураев.

Филарет (в миру Михаил Денисенко) давно знаком церковному миру за свою тягу к раскольничеству — еще в феврале 1997 года его отлучили от церкви и предали анафеме по решению архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ).

В октябре 2018 года Константинопольский патриархат объявил о снятии анафемы с Филарета, что в РПЦ назвали нарушением церковных канонов. Как такового Киевского патриархата на Украине не существует, поскольку неканонические УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь образовали новую церковную структуру.

Ранее Пятый канал рассказывал о присвоении Филарету звания героя Украины.

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