Без сахара и углеводов: Дженифер Лопес показала результаты 10-дневного испытания

Актриса Дженифер Лопес всегда была неоспоримым эталоном женской красоты. Многие женщины потратили немало сил, чтобы приблизить свою фигуру к заветным формам Джей Ло. Но и сама артистка немало старается, чтобы сохранить фигуру. Так, недавно она участвовала в детокс-марафоне, результатами которого поделилась на своей странице в Instagram, сообщает издание «Дни.ру».

Марафон под названием «Без сахара, без углеводов» длился десять дней и, как следует из названия, предполагает полный отказ от употребления углеводных продуктов. В частности необходимо полностью исключить из рациона все содержащие глюкозу блюда, поскольку это один из наиболее быстро усваиваемых углеводов с большим количеством калорий.

— День девятый. Чувствую себя… так, словно не могу дождаться десятого дня, — шутит артистка в публикации.

На фото Дженифер Лопес позирует в бежевых лосинах, бюстгальтере и головном уборе того же оттенка. Полностью открытый торс на снимке позволяет в деталях рассмотреть результаты десятидневного челленджа. Как отметили подписчики женщины в комментариях, фигура 49-летней актрисы в настоящее время даже лучше, чем 20 лет назад.

Несмотря на обескураживающие результаты в короткие сроки следует отметить, что отсутствие углеводов в рационе может крайне негативно сказаться на здоровье человека. Поступая организм, углеводы перерабатываются в глюкозу, которая служит основным источником энергии и питает все внутренние органы человека. Кроме того, отказ от углеводов категорически запрещен при ряде заболеваний — например, при любом типе сахарного диабета или других заболеваниях эндокринного характера.