Инсулиновый набор включен в государственный льготный перечень

Правительство России включило набор для введения инсулина в список льготных медицинских изделий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина, пишут «Известия».

В указанный перечень также вошел резервуар для амбулаторной инфузионной помпы.

Препараты инсулина необходимы всем больным диабетом типа 1 и некоторым — типа 2. В первом случае организм таких людей перестает вырабатывать собственный инсулин, что влечет повышение уровня сахара в крови. Во втором — у человека нарушается взаимодействие инсулина с клетками.

Согласно исследованию, к 2030 году 79 миллионов человек по всему миру будут нуждаться в инсулине. Если не увеличить производство препарата для диабетиков, половина из них окажутся без жизненно важного медикамента. По данным Всемирной организации здравоохранения от диабета страдают 422 миллиона человек.

Ранее президент России Владимир Путин поднял тему обеспеченности граждан необходимыми лекарствами за счет бюджета.