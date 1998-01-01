Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал власти своей страны «перестать перестать унижаться и попрошайничать перед Западом, а начать диалог с Россией. Как полагает эк-чиновник, если Киев дальше станет портить отношения с Москвой, Незалежную ждет экономический крах. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Политика украинских властей, в том числе и санкции в отношении России, по словам Червонеко, не приносит «украинскому народу ничего, кроме горя». Между тем, напомнил экс-министр, Москва не применила никаких санкций ни к фабрикам Петра Порошенко, ни к миллионам украинцев, работающим в России, потому что родина им работу дать не может.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что с 2014 по 2018 год Россия предоставила гражданство 312 тысячам украинцев.