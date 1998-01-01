В Белом доме рассказали о «божественном» предназначении Трампа

Дональд Трамп стал президентом по воле самого Бога. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире одного из американских телеканалов. По ее словам, если и было вмешательство в выборы, то только божественное.

— Бог призывает всех нас к различным делам в различное время. И Бог хотел, чтобы Дональд Трамп был избран президентом, именно поэтому он им и стал, — заявила спикер Белого дома.

При этом Сандерс отметила «духовную перспективу» нынешнего президентства и «огромную» работу, которую якобы проделал Трамп в интересах верующих. Мол, даже операцию в Сирии глава Белого дома затеял лишь «озаботившись» бедственным положением христиан. Журналисты и пользователи уже высмеяли заявление Сандерс. Ее интервью расхватали на цитаты, а в сети уже появилось множество мемов на эту тему.

Ранее Пятый канал рассказывал, как соцсети высмеяли провал возле Белого дома.