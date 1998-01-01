Россия будет помогать ЕС развивать механизм расчетов с Ираном

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Страны Евросоюза придумали, как обойти антииранские санкции США.

Фото: ТАСС

Россия собирается принимать активное участие в создании финансового механизма, который поможет обойти санкции США, введенные против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Евросоюз может объявить о создании специального платежного механизма (Special Purpose Vehicle — SPV) для расчетов с исламской республикой уже на этой неделе. Отмечается, что проект под названием «Инструмент для поддержки торговых обменов» был разработан Германией, Британией и Францией в 2017 году. Он должен помочь оградить банки и платежные системы Ирана от американских санкций.

Как, в свою очередь, заверил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, «Москва будет активно сотрудничать с Европой по „иранскому направлению“».

Ранее Пятый канал сообщал, что в ноябре 2018 года США ввели санкции против иранского энергетического сектора, судостроения, сектора грузоперевозок и банковского сектора. Кроме этого, Штаты ввели эмбарго на импорт иранской нефти, которое затронуло все страны.

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