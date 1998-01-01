Суд арестовал вице-губернатора Ленобласти, подозреваемого в мошенничестве

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 31 января, арестовал заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олега Коваля, сообщает ТАСС. По информации агентства, его обвиняют в организации мошенничества в особо крупном размере.

— Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказал судья.

Ранее Пятый канал сообщал, что 29 января в здании правительства Ленинградской области проходили обыски. Также следователи проводили опрос Коваля. Предположительно, арест чиновника связан с работой компании «Блок-Монолит» в Вологодской области по контрактам «Газпрома».