«За что держишься?»: Фанаты Делевинь «не нашли» грудь в ее новой фотосессии

, 3:55 Фото 17

Модель снялась в рекламе французского бренда Balmain.

Фото, видео: Instagram @caradelevingne

Поклонники модели Кары Делевинь уже около суток всячески глумятся над ее парной фотосессией с модельером Оливье Рустеном в стиле ню для французского бренда Balmain. По их мнению, грудь Делевинь настолько мала, что «бедному парню не за что держаться».

— Мда… За что он там только держится? Каре ведь нечем похвастаться… — написал один из пользователей.

— Было бы что прикрывать… — добавил другой.

Instagram @caradelevingne

Однако части пользователей снимки все же пришлись по вкусу.

— Какая красота! — прокомментировал фанат.

В свою очередь, Оливье Рустен в Instagram отметил, что их с Карой Делевинь работа является отсылкой к знаменитому снимку Джанет Джексон 1993 года.

 
 
 
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Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

Ранее Пятый канал сообщал, что Делевинь снялась топлес для Puma.

PUMA

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