«За что держишься?»: Фанаты Делевинь «не нашли» грудь в ее новой фотосессии

Поклонники модели Кары Делевинь уже около суток всячески глумятся над ее парной фотосессией с модельером Оливье Рустеном в стиле ню для французского бренда Balmain. По их мнению, грудь Делевинь настолько мала, что «бедному парню не за что держаться».
— Мда… За что он там только держится? Каре ведь нечем похвастаться… — написал один из пользователей.
— Было бы что прикрывать… — добавил другой.
Однако части пользователей снимки все же пришлись по вкусу.
— Какая красота! — прокомментировал фанат.
В свою очередь, Оливье Рустен в Instagram отметил, что их с Карой Делевинь работа является отсылкой к знаменитому снимку Джанет Джексон 1993 года.
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Ранее Пятый канал сообщал, что Делевинь снялась топлес для Puma.