«Людей никто не спрашивает!»: Именинник Юрий Лоза раскритиковал «Евровидение»

«Провал» российских организаторов «Евровидения» состоит в том, что они совершенно не советуются с людьми и отправляют на конкурс не тех, кого бы в качестве представителя России хотела видеть страна. Об этом в разговоре с ФАН заявил певец Юрий Лоза, который 1 февраля отмечает 65-летний юбилей.

— У нас было прослушивание, народное голосование, кто-то спросил, кого россияне хотят видеть представителем своей страны? Людей давно никто не спрашивает! Всем плевать на этот народ , — заявил Лоза.

Кроме этого, по мнению Лозы, организаторы ставят перед конкурсантами неправильные задачи.

— Главное — не ставить задачу победить. Задача — представлять Россию, — считает артист.

Так, когда Дима Билан занял на «Евровидении» первое место, впоследствии он смог себе позволить лишь поехать на гастроли по России, отметил Юрий Лоза.

— Потому что ничем новым он Европу не удивил. Он не интересен, — подчеркнул певец.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лоза сравнил лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова с «помоечным бомжем».