«Людей никто не спрашивает!»: Именинник Юрий Лоза раскритиковал «Евровидение»

«Провал» российских организаторов «Евровидения» состоит в том, что они совершенно не советуются с людьми и отправляют на конкурс не тех, кого бы в качестве представителя России хотела видеть страна. Об этом в разговоре с ФАН заявил певец Юрий Лоза, который 1 февраля отмечает 65-летний юбилей.
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Кроме этого, по мнению Лозы, организаторы ставят перед конкурсантами неправильные задачи.
Так, когда Дима Билан занял на «Евровидении» первое место, впоследствии он смог себе позволить лишь поехать на гастроли по России, отметил Юрий Лоза.
Ранее Пятый канал сообщал, что Лоза сравнил лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова с «помоечным бомжем».