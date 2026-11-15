Рождество врозь: Карл III оставил Гарри и Меган за бортом семейного праздника

Принца Гарри и Меган Маркл не позвали отметить Рождество с королевской семьей

Отношения принца Гарри и Меган Маркл, герцога и герцогини Сассекских, с британской королевской семьей остаются напряженными. По имеющейся информации, король Карл III не пригласил младшего сына с супругой отметить вместе Рождество в Сандрингеме, где традиционно собирается семья. Об этом написала газета Daily Mail.

Оставили за бортом: Принца Гарри и Меган не пригласили отметить Рождество

Изначально герцог и герцогиня Сассекские сообщали, что не останутся на новогодние праздники в Великобритании. Супруги хотели ненадолго вернуться в США, в Калифорнию, и встретиться с друзьями. Кроме того, они планировали увидеться с родственниками со стороны Меган. Но в последний момент все изменилось. Принц Гарри и Меган сообщили, что все же останутся на Рождество в Лондоне.

Узнав, что королевская семья не пригласила их на праздник в особняк Сандрингем, Сассекские не сильно расстроились. Во многом это связано с тем, что мать Маркл, Дория Регланд, пообещала приехать на Рождество в Великобританию и лично поздравить супругов.

Примечательно и другое: 14 ноября королю Карлу III исполнилось 78 лет. По сообщениям британских СМИ, в честь этого в королевской резиденции состоится праздничный прием, на который были приглашены почти все члены семьи, за исключением герцога и герцогини Сассекских.

Разоблачающее интервью: почему королевская семье не поддерживает отношения с Сассекскими

Конфликт между принцем Гарри и Меган Маркл с британской королевской семьей начался в начале 2020 года. Тогда супруги заявили, что отказываются выполнять официальные обязанности, а также переезжают в США ради финансовой независимости.

Позже принц Гарри и Меган выпустили документальный сериал и мемуары «Запасной», где подробно рассказали о закулисных конфликтах, равнодушии отца и напряженных отношениях с братом Уильямом.

Книга стала самым быстропродаваемым изданием, разойдясь тиражом более 1,4 миллиона экземпляров в первые дни. Сериал также побил рекорды просмотров для документальных проектов.

Официально Букингемский дворец никак не отреагировал на обвинения принца Гарри, но отношения с королем Карлом III и принцем Уильямом стали максимально холодными. Вскоре после выхода в свет разоблачающих интервью Сассекских попросили освободить Фрогмор-коттедж — их единственную резиденцию в Британии. Затем супругов лишили частной охраны, которая полагается каждому члену королевской семьи.

Между тем и в США, и в Великобритании рейтинги одобрения принца Гарри и Меган Маркл резко обвалились. В обществе и медиа опальную пару массово критиковали.

После этого принц Гарри и Меган не раз пытались восстановить отношения с королевской семьей, но все тщетно. Ни король Карл III, ни принц Уильям не хотели сближаться с родственниками, опасаясь очередных откровений сбежавшей пары. Помирить семью не смогло и общее горе — в 2024 году у монарха обнаружили рак.

Британские СМИ писали, что, узнав о болезни отца, принц Гарри рано утром прилетел в Лондон, однако тем же вечером вернулся обратно в США. О чем они говорили, неизвестно до сих пор.

Возвращение на Родину: принц Гарри и Меган вернулись в Великобританию

В сентябре 2026 года принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Лондон. К тому времени им удалось установить минимальный контакт с королевской семьей. Тем не менее Сассекские по-прежнему не присутствуют на важных мероприятиях. Британские издания неоднократно писали, что и король Карл III, и принц Уильям не хотят выходить в свет вместе с супругами Сассекскими. Более того, принц Уильям не желает общаться с братом и вне камер. Причина — Меган Маркл.

Якобы принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон сильно удивили высказывания принца Гарри в интервью американским журналистам. Они считают, что жена настроила его против семьи.

Не так давно Mirror сообщил со ссылкой на источники, близкие к наследнику престола, что принц Уильям до сих пор не готов мириться с младшим братом, несмотря на желание последнего наладить отношения. По словам собеседника издания, Уильям тяжело переживает публичные заявления Гарри о нем и других членах королевской семьи. Принц Уэльский сосредоточился на своих официальных обязанностях и не заинтересован в восстановлении прежних отношений с братом.

«Сейчас нет такого мира, в котором принц Уэльский мог бы представить себе восстановление отношений с братом», — заявил тогда источник.

Доброжелатели из окружения принца Гарри ранее уже советовали ему не выносить на публику личные семейные проблемы. Тем более, что ни одно из публичных признаний герцога Сассекского, по словам инсайдера, никак не повлияло на жесткую позицию Уильяма.

«Шрамы остаются навсегда. Но умение вовремя отпустить прошлое — это то, что я бы посоветовал сделать каждому», — сказал как-то Гарри.

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