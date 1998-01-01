Конфликт между опасными рецидивистами произошел в Саратовской колонии

Личный конфликт между двумя группами осужденных за тяжкие преступления произошел в исправительной колонии № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, сообщается на сайте ведомства.
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В УФСИН по Саратовской области отметили, что 75% осужденных, содержащихся в колонии, не поддержали акцию неповиновения. На место выезжали начальник УФСИН России по Саратовской области генерал-майор Геннадий Казаков, представители прокуратуры, председатель Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Владимир Незнамов.
Исполнительное учреждение продолжает работу в штатном режиме, ситуация находится под контролем. Проводится служебная проверка.
Ранее Пятый канал сообщал, что заключенные в Ростовской области напали на сотрудников колонии. Инцидент произошел в одном из учреждений ФСИН по Ростовской области.