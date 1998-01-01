Конфликт между опасными рецидивистами произошел в Саратовской колонии

Личный конфликт между двумя группами осужденных за тяжкие преступления произошел в исправительной колонии № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, сообщается на сайте ведомства.

— В колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (из них более 100 человек осуждены за убийства, 14 за педофилию, остальные за другие особо тяжкие преступления) часть осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов в результате личного конфликта, произошедшего между осужденными , — говорится в сообщении.

В УФСИН по Саратовской области отметили, что 75% осужденных, содержащихся в колонии, не поддержали акцию неповиновения. На место выезжали начальник УФСИН России по Саратовской области генерал-майор Геннадий Казаков, представители прокуратуры, председатель Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Владимир Незнамов.

Исполнительное учреждение продолжает работу в штатном режиме, ситуация находится под контролем. Проводится служебная проверка.

Ранее Пятый канал сообщал, что заключенные в Ростовской области напали на сотрудников колонии. Инцидент произошел в одном из учреждений ФСИН по Ростовской области.