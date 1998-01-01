Площадь пожара в кизлярском ТЦ увеличилась до 12400 квадратных метров

Площадь пожара, который начался утром в пятницу, 1 февраля, в торговом центре «Планета Люкс» дагестанского города Кизляр увеличилась до 12400 квадратных метров. Об этом Пятому каналу сообщил источник близкий к ситуации.

Спасатели продолжают борьбу с огнем. Предварительно, его удалось локализовать.

Известно, что в основном в ТЦ торговали одеждой и обувью. Ресторанная зона и продуктовые магазины располагались на первом этаже. Предварительно, жертв удалось избежать в связи с тем, что возгорание произошло около семи утра, когда в торговом центре не было людей.

Ранее Пятый канал сообщал, что площадь пожара составляла восемь тысяч квадратных метров. Позднее огонь перекинулся на соседнее трехэтажное здание местного рынка.