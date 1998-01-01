Пятый канал подводит итоги акции День Добрых Дел для Льва Лимонова

Сегодня Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел». Накануне, 31 января, героем сюжета стал Лев Лимонов. Малышу всего два года, но ему уже пришлось пройти тяжелые испытания.

У мальчика — нейробластома. После нескольких курсов химиотерапии болезнь отступила, но в любой момент может вернуться.

Для того, чтобы жить, ребенку необходим лекарственный препарат. Его стоимость три миллиона 400 тысяч рублей. Сумма для семьи мальчика — неподъемная.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги. орг» 10 миллионов 248 тысяч 654 рубля. Спасибо вам за отзывчивость.