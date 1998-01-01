Видео: Серый кит плавает у берегов Калифорнии

Серый кит, плавающий на небольшой глубине недалеко от берега в Ньюпорт-бич, штат Калифорния, США попал на видео.

На кадрах видно, как млекопитающее неспешно «прогуливается» на глазах изумленных немногочисленных очевидцев.

Серые киты обитают в северной части Тихого океана, совершая регулярные сезонные миграции. Известны два стада серых китов: охотско-корейское и чукотско-калифорнийское. Они типичные прибрежные обитатели, обычные для мелководных областей. Могут без ущерба для себя обсыхать во время отлива, уплывая с приливом. Это единственный вид китов, освоивший придонное кормление.

Серые киты считаются существами, совершающими самые длинные сезонные миграции среди млекопитающих. За год кит проплывает 12—19 тысяч километров. Таким образом, за 40 лет жизни серый кит покрывает расстояние, равное длине пути от Земли до Луны и обратно.

В России наблюдать за китами можно на Дальнем Востоке и в Арктике. Приплывают они и к побережью Кольского полуострова.

Ранее Пятый канал сообщал, что у берегов Чукотки ученые встретили редчайшего представителя морских китов. Российским ученым удалось более недели наблюдать кита, сородичей которого осталось в мире не более двухсот.