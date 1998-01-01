«Аэрофлот» возвращает бесплатный алкоголь для пассажиров экономкласса

, 12:09 116

Авиакомпания решила вернуть этот сервис на рейсах длительностью более трех часов.

Фото: www.globallookpress.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» решила вернуть бесплатные алкогольные напитки для пассажиров экономкласса с 1 февраля 2019 года, сообщает РБК.

—С 1 февраля (вернем — прим. ред.) пиво на рейсах от шести часов; вино на ряде рейсов (продолжительностью — прим. ред.) от трех часов, — сообщил представитель авиакомпании.

Дополнительно пассажирам «эконома» на борту предложат дорожные наборы с «расширенным содержанием» — тапки, маска, беруши.

— Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории — на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных линиях уже летает высокого качества (шампанское — прим. ред.), — добавил собеседник агентства.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила алкогольные напитки на рейсах длительностью более шести часов в 2010 году. Предварительно был проведен эксперимент — с февраля по май отменили продажу пива и вина на дальнемагистральных рейсах, «на которых, как правило, наблюдается наибольшее количество нетрезвых пассажиров с неадекватным поведением в полете».

В сентябре 2018 года «Аэрофлот» отменил вино и мороженое на рейсах длительностью от трех до шести часов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ханты-Мансийский районный суд в среду, 23 января, избрал меру пресечения для Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолета Сургут — Москва авиакомпании «Аэрофлот», в виде ареста сроком на два месяца.

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