Обвиняемый в попытке угона самолета Сургут — Москва арестован на два месяца

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На суде обвиняемый Шаповалов заявил, что ранее судим не был.

Фото, видео: Telegram @Следак шепнул, СК РФ

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 28

Ханты-Мансийский районный суд в среду, 23 января, избрал меру пресечения для Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолета Сургут — Москва авиакомпании «Аэрофлот», в виде ареста сроком на два месяца, передает РИА Новости.

Представитель защиты ходатайствовал о домашнем аресте или подписке о невыезде, так как обвиняемый является жителем поселка Угут недалеко от Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе.

Из материалов дела, которые зачитал судья Ринат Ахметов, следует, что, по словам бортпроводницы этого рейса, Шаповалов сообщил о своей якобы причастности к терактам в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и потребовал сменить курс на Афганистан. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Ханты-Мансийске, где мужчину задержали сотрудники спецслужб.

Как сообщал Пятый канал, 41-летнему Шаповалову была назначена психиатрическая экспертиза. На суде мужчина заявил, что он разведен и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

 

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 28
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