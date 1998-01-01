Генпрокуратура РФ: На перевал Дятлова выезжают сотрудники прокуратуры

В пятницу, 1 февраля, исполняется 60 лет со дня одного из самых загадочных событий в истории советской России. В ночь на 2 февраля 1959 года группа студентов Уральского политехнического института, отправившихся в 300-километровый лыжный поход по Северному Уралу и планировавших совершить восхождение на две вершины — Отортен и Ойка-Чакур, загадочно погибла.

Как заявили в генпрокуратуре РФ, на место трагической гибели группы выезжают сотрудники Свердловской прокуратуры, которые должны выяснить, что же все-таки стало причиной произошедшего.

— Наша цель — установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами, — заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Он подчеркнул, что наиболее вероятными остаются три — лавина, снежная доска, ураган. Криминал в прокуратуре исключили полностью.

Ранее Пятый канал отправился на место гибели группы Дятлова. Уникальное путешествие по следам погибших студентов в нашем материале.