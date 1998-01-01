Ксения Собчак впервые показала подписчикам своего малыша

Российская телеведущая Ксения Собчак буквально еще пару лет назад славилась довольно резкими высказываниями в адрес детей. Ее фраза «Пусть сдохнут эти мелкие гаденыши» разлетелась по всем СМИ и вызвала бурю критики в адрес теледивы. Однако стоило самой светской львице забеременеть, как взгляд на детей резко изменился. Неожиданно для своих поклонников Собчак превратилась в любящую маму, а ее Instagram заполнили посты, посвященные маленькому чаду.

Пользователи соцсетей были рады такой приятной перемене в жизни российской ведущей. Вместе с Собчак они радовались первым успехам в жизни ее сына Платона и смеялись над его шалостями. Однако, как ни странно, звезда всегда снимала своего малыша со спины. Поклонникам долгое время не удавалось увидеть наследника Максима Виторгана, хотя в одном из интервью его отец без стеснения признался: он «красив, как Бог», сообщает Вокруг. ТВ.

В четверг, 31 декабря, Собчак наконец-то приоткрыла завесу таны и показала своего двухлетнего Платошу фанатам. Ведущая выложила в Instagram новые stories c участием своего любимого малыша. Светская львица запечатлела сына в тот момент, когда он изучал предметы на туалетном столике у мамы. Любопытство Платона разыгралось, и, чтобы его утолить, он повернулся лицом к камере с флаконом духов в руке и спросил, для чего это нужно.

— Это духи, мама душится, — ответила сыну любимица миллионов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак выложила в Instagram очередное видео, под которым объяснила, зачем нужны дети и «почему они все-таки не гаденыши».