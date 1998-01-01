«Почему они все-таки не гаденыши?»: Собчак рассказала, зачем нужны дети

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Российская телезвезда опубликовала в социальной сети видео с недвусмысленной подписью.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Известная российская телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram видео со своим двухлетним ребенком. Под постом телеведущая оставила недвусмысленный комментарий.

— Ответ на вопрос «Зачем нужны дети?» и «Почему они все-таки не гаденыши?» в этом коротком, но емком видео.

Instagram @xenia_sobchak

По-видимому, звезду шоу-бизнеса тронул комплимент юного сына. Собчак засняла малыша в тот момент, когда он назвал свою мамой красивой. Это порадовало светскую львицу, которая до его рождения славилась достаточно резкими высказываниями в адрес детей.

Подписчики Ксении высоко оценили новый пост. За короткое время запись набрала более 800 тысяч просмотров и почти две тысячи комментариев. Пользователей приятно удивила такая перемена в отношении к детям у российской телеведущей. В комментариях они похвалили маму и малыша.

— Лапонька, и мама у него красивая.

— Чудесный малыш! Устами младенца глаголет истина! Мама у Платоши действительно красивая.

— Хорошо, что пришло осознание, хоть и после рождения своего, нельзя так про детей.

— Хорошо, что изменила свое мнение и отношение, — заметили фолловеры.

В 2013 году, еще до обретения счастливой семьи, Ксения Собчак попала в неприятную историю, когда разругавшись с некоей представительницей элитной многоэтажки, в которой звезда жила, она позволила себе нелециприятно высказаться в адрес детей, назвав их «гаденышами». После того, как Собчак вышла замуж за российского актера Максима Виторгана и родила сына Платона, многие заметили, как преобразило звезду материнство. В ее Instagram стали появляться «мимимишные» фото и видео юного наследника.

Но чертенка из Ксении сложно окончательно изгнать. Как сообщал ранее Пятый канал, в конце 2018 года разразился новый скандал в звездном семействе. Собчак заподозрили в том, что она изменяет Виторгану с режиссером и бывшим мужем Дарьи Мороз Константином Богомоловым. Якобы их даже видели целующимися в новогоднюю ночь. Недавно Виторган и Собчак с присущим им чувством юмора заинтриговали всех еще больше, опубликовав одновременно посты о том, что они улетели в разные стороны на разных самолетах. Но потом, актер все же опубликовал видео, где они вместе отдыхают. Теперь поклонники гадают, действительно ли светской львице наскучило тихое семейное счастье и ее потянуло во все тяжкие или это очередной пиар?

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