ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового поезда произошло в Кемеровской области сегодня утром, 1 февраля. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Новокузнецк-Терехино попытался проехать д/ж переезд под запрещающий сигнал. В результате, произошло столкновение с локомотивом грузового поезда, следовавшего на погрузку угля.

Пятый канал

В автобусе находились 30 человек. При столкновении травмы получили шесть человек, среди них один ребенок. Двоих пострадавших, девочку 2009 года рождения и женщину 1949 года рождения, госпитализировали. Остальным пострадавшим помощь оказана на месте.

Ранее Пятый канал публиковал видео столкновения маршрутки с поездом на железнодорожном переезде на окраине Петербурга.