Не обманешь: «Киберпонедельник» не заставил раскошелиться россиян

«Киберпонедельник» в России провалился. Акция глобальных распродаж в интернете длилась целую неделю, но, вопреки прогнозам, заставить покупателей раскошелится не получилось. Не помогли даже заявленные супер-скидки до 90%.

По мнению аналитиков, онлайн-магазины популярны в основном у молодых людей, которые покупали немного и предпочитали недорогие товары. Еще одной причиной провала «дня распродаж» специалисты называют выросшую финансовую грамотность россиян. Покупатели перестали слепо верить заявленным скидкам и стали проверять стоимость товара на других ресурсах. К тому же новое поколение потребителей предпочитает совершать нужные покупки не в день скидок, а по мере необходимости.

Ранее Пятый канал сообщал, что компания Samsung снизила цены на смартфоны в честь «Киберпонедельника».