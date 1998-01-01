Спасатели РФ готовятся эвакуировать больного украинца в Керченском проливе

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Утром появилась информация, что 71-летнему мужчине стало плохо, спасатели приняли решение его эвакуировать.

Фото: www.globallookpress.com

Больного 71-летнего украинца готовятся эвакуировать российские спасатели с корабля в Керченском проливе.

Утром мужчине стало плохо, причина — боль, вызванная почечной коликой. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

— Canopus (название судна — Прим.ред.) стоит на якорной стоянке в горловине Керченского пролива с Азовской стороны. Утром сообщили дежурным, что 71-летнему моряку украинцу стало плохо, почечные колики. Спасатели будут эвакуировать, повезут на берег в больницу, — цитирует агентство сообщение компании.

Судно Canopus под флагом Сент-Винсента и Гренадин, согласно данным портала MarineTraffic, направлялось из Темрюка в турецкий порт Бандырма.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Керченском проливе российские спасатели оказывали помощь иностранным морякам во время пожара на двух танкерах.

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