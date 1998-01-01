В Керченском проливе продолжается операция по спасению моряков с двух танкеров, потерпевших аварию в нейтральных водах.

В распоряжение Пятого канала попала запись переговоров экипаже российских судов, оказывающих помощь иностранным морякам. По словам наших моряков, танкеры полностью охвачены огнем. В воде пострадавших не наблюдается. В ходе спасательной операции на борт буксира «Спасатель Демидов» были подняты двое спасенных моряков, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее Пятый канал сообщал, что на помощь экипажам пылающих танкеров были отправлены российские суда «Спасатель Демидов», «Меркурий», «Смольный».

Два танкера под флагом Танзании загорелись в нейтральных водах Керченского пролива в понедельник, 21 января. По информации Морского спасательно-координационного центра Новороссийска, суда «Маэстро» и «Канди» перевозили сжиженный газ. К настоящему времени известно об одиннадцати погибших при пожаре. Еще 12 человек удалось поднять на борт спасательных судов живыми.