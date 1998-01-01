Хоккеист Александр Овечкин почтил память Веры Глаголевой

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31 января знаменитой теще спортсмена исполнилось бы 63 года.

Фото: Instagram @aleksandrovechkinofficial

Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин написал на своей странице в Instagram трогательный пост, посвященный своей теще — знаменитой актрисе и режиссеру Вере Глаголевой, которой 31 января исполнилось бы 63 года.

— С днем рождения! Очень скучаем и всегда будем помнить! — написал хоккеист.

Instagram @aleksandrovechkinofficial

Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская буквально за месяц до смерти матери стала женой хоккеиста Александра Овечкина. Глядя на фото с шикарной свадьбы, которую закатил спортсмен, никому в голову не могло прийти, что актриса в тот момент боролась с раком.

Народная артистка РФ Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Овечкин не смог сдержать эмоций при мысли, что тёщи больше нет.

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