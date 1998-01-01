Подросток из Киргизии упал под поезд в московском метро

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Машинист прибывающего на станцию состава применил экстренное торможение.

Фото: Известия/ Алексей Майшев

Подросток из Киргизии чудом остался жив после того, как упал на рельсы перед прибывающим поездом на станции «Сходненская» московского метрополитена в пятницу, 1 февраля.

Машинист состава своевременно отреагировал, применив экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, поезд все равно наехал на несовершеннолетнего пассажира «подземки». Парню повезло — он упал в спасательный желоб между рельсами.

— В 12:26 (по московскому времени — прим. ред.) было снято напряжение для извлечения потерпевшего. В 12:44 — его извлеки, подали напряжение и восстановили движение поездов, — сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Прибывшая на место бригада «скорой» диагностировала у подростка черепно-мозговую травму, перелом бедра и множественные ушибы. Его в срочном порядке госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Пятый канал сообщал, что москвич пострадал, пытаясь помочь упавшей на рельсы пассажирке метро.

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