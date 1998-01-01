Лидерство в опросах общественного мнения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за два месяца до выборов еще не гарантирует ему победу. 41-летний уроженец Кривого Рога более искушен в эстрадных выступлениях, нежели в киевских политических подковерных играх, пишет Дни.ру.

Его нынешняя популярность среди населения скорее обусловлена грамотной работой нанятых политтехнологов и пиарщиков. Сам же комик выглядит политическим дилетантом, «обезьяной с гранатой», не имеющим никакого опыта ни в управлении страной с 45-миллионным населением, ни в международных делах.

Незалежная уже давно стала плацдармом Запада для борьбы с Россией, поэтому там «под лупой» наблюдают за текущей предвыборной кампанией. Скорее всего, Вашингтон сделает ставку на лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко, ведь у нее за спиной огромный политический опыт и умение вести закулисные переговоры. Ее способность прогибаться под обстоятельства, хитрость могут взять на вооружение в США, чтобы использовать в отношениях с Россией.

Что касается действующего президента Петра Порошенко, то население страны уже явно устало от «шоколадного короля», который в погоне за кредитами Международного валютного фонда, милитаризацией страны, демонизацией России довел население страны «до ручки». Утомил он уже и Запад, так как никакой борьбой с коррупцией на Украине и не пахнет — она лишь продолжает цвести пышным цветом.

Выборы на Украине должны состояться 31 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал, что, по опросам общественного мнения, шоумен Владимир Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине.