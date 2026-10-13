В Пензенской области произошел взрыв на подземном участке газопровода Средняя Азия — Центр. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ЧП случилось в селе Волочково Белинского района. После взрыва вспыхнул пожар. Сейчас там полыхает факел (тип горения газа. — Прим. ред) высотой примерно 80 метров. Объект перекрыт. Огонь успел перейти на растительность. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Хабаровском крае лесной пожар едва не спалил поселок. Против стихии задействовали все имеющиеся силы. К сотрудникам МЧС, авиалесоохраны и добровольной пожарной дружины на подмогу прибыл вертолет Ми-8. Огонь удалось задержать в нескольких километрах от жилых строений. Пострадавших нет. В настоящее время специалисты борются с очагами в других частях леса.

Ранее, 11 октября, в сочинском аэропорту вспыхнул пожар в результате атаки украинских беспилотников. Как уточнили местные власти, возгорание началось после падения обломков вражеского летательного аппарата на одно из административных строений воздушной гавани. Пламя удалось быстро ликвидировать. Персонал не пострадал.

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