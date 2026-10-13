На участке газопровода Средняя Азия — Центр в Пензенской области произошел взрыв

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 36 0

На месте ЧП полыхает факел высотой примерно 80 метров.

Взрыв на газопроводе в Пензенской области: что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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В Пензенской области произошел взрыв на подземном участке газопровода Средняя Азия — Центр. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ЧП случилось в селе Волочково Белинского района. После взрыва вспыхнул пожар. Сейчас там полыхает факел (тип горения газа. — Прим. ред) высотой примерно 80 метров. Объект перекрыт. Огонь успел перейти на растительность. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Хабаровском крае лесной пожар едва не спалил поселок. Против стихии задействовали все имеющиеся силы. К сотрудникам МЧС, авиалесоохраны и добровольной пожарной дружины на подмогу прибыл вертолет Ми-8. Огонь удалось задержать в нескольких километрах от жилых строений. Пострадавших нет. В настоящее время специалисты борются с очагами в других частях леса.

Ранее, 11 октября, в сочинском аэропорту вспыхнул пожар в результате атаки украинских беспилотников. Как уточнили местные власти, возгорание началось после падения обломков вражеского летательного аппарата на одно из административных строений воздушной гавани. Пламя удалось быстро ликвидировать. Персонал не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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