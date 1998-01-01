«С мужчиной должно быть хорошо»: Хмельницкая счастлива с избранником

Актриса Алена Хмельницкая опубликовала в Instagram очередное фото с отдыха на одном из курортов острова Шри-Ланка, который она проводит со своим спутником бизнесменом Александром Синюшиным.

Instagram @alxmel

На снимке пара запечатлена в объятиях друг друга на фоне великолепного ландшафта и заходящего солнца.

Хмельницкая подписала фото знаменитой фразой легендарной Мэрлин Монро: «С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу».

В комментариях поклонники российской актрисы восхищаются тем, какими же счастливыми выглядят актриса и бизнесмен, который моложе ее на 12 лет.

— Какая вы мудрая и молодец, что разрешили быть себе просто счастливой. Глядя на ваше совместное фото, не думаешь ни о чем, только о гармонии и радости, — написала одна из восторженных подписчиц.

— Какие вы хорошенькие, счастье так и светится вокруг вас, молодцы! — отметила другая.

— Рада за Ваше женское счастье! Огромного Вам счастья, Алена! Долгих счастливых лет вместе! — пожелала третья.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Алена Хмельницкая снялась в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!», который снял ее бывший супруг режиссер Тигран Кеосаян.