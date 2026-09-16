Толчок арбитра после красной: защитника ЦСКА Рейса дисквалифицировали на два матча

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Решение приняли после инцидента в игре чемпионата России с «Рубином».

Защитника ЦСКА Рейса дисквалифицировали на два матча

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Защитника ЦСКА Рейса дисквалифицировали на два матча после игры с «Рубином»

Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс получил двухматчевую дисквалификацию по итогам рассмотрения его нарушения Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Помимо основного наказания, бразильский футболист также получил еще два матча дисквалификации условно. Инцидент произошел в игре восьмого тура чемпионата России против казанского «Рубина».

Рейс вышел на поле с первых минут, но был удален уже на 15-й минуте встречи за грубый подкат. После показа красной карточки защитник не согласился с решением главного арбитра Инала Танашева и, покидая поле, толкнул судью в спину.

Ближайшие матчи ЦСКА без участия Рейса пройдут 17 сентября в гостях против махачкалинского «Динамо» и 11 октября — против московской «Родины».

31-летний Рейс присоединился к армейскому клубу в феврале. До перехода в ЦСКА он выступал за португальский «Спортинг», в составе которого стал трехкратным чемпионом страны, а также выиграл кубок и суперкубок Португалии.

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