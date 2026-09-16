Зеленский признал невозможность победы в конфликте на Украине

Глава киевского режима Украины Владимир Зеленский заявил, что речи о победе в конфликте не шло с самого начала боевых действий. Об этом украинский лидер рассказал в интервью телеканалу CBC News. Его слова приводит украинские СМИ.

Зеленский отметил, что главным итогом для всех сторон должно стать прекращение боевых действий и установление мира. По его словам, значительное количество человеческих потерь стало одним из факторов, из-за которых конфликт перестал восприниматься как борьба за победу.

«Из-за стольких человеческих потерь (конфликт. — Прим. ред.) перестал быть о победе еще в первый день», — заявил Зеленский.

При этом издание отмечает, что ранее лидер киевского режима допускал возможность победы украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД РФ, выступая перед московским дипкорпусом, заявил, что договоренности, достигнутые на переговорах в Анкоридже, могли привести к завершению боевых действий еще год назад. Лавров также обвинил европейские страны в изменении позиции США по этому вопросу.

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