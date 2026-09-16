Без нижнего белья? Чумаков попросил не обсуждать его достоинство из-за жены

Чумаков прокомментировал слухи о выступлении без нижнего белья

Певец Алексей Чумаков прокомментировал обсуждение своего выступления на музыкальном конкурсе «Новая волна», во время которого поклонники обратили внимание на его сценический образ.

Артист вышел на сцену в шелковых брюках и активно танцевал, из-за чего некоторые зрители решили, что он был без нижнего белья. После распространения видео в социальных сетях журналисты попросили Чумакова прокомментировать «страстные танцы».

«Первое: я не в курсе, но спасибо. Второе: мне приятно ваше небезразличие к моему достоинству. Третье: мне приятно, что Вы называете это достоинством, а не недостатком. Четвертое: наличие оного все-таки плюс, чем его отсутствие», — ответил певец.

Чумаков отметил, что не вкладывал в свое выступление сексуальный подтекст, а также попросил внимательнее относиться к подобным высказываниям, поскольку он является женатым человеком. По словам артиста, его супруга может ревниво отнестись к подобным обсуждениям.

Позже певец рассказал в своем микроблоге, что сначала не понял, что именно привлекло внимание журналистов. По его словам, знакомые показали ему видео с выступления, где он танцует, общается со зрителями и приседает рядом с поклонниками.

«Я вообще не обратил на это внимание, но обратила пресса и множество небезразличных людей!» — написал Чумаков.

Поклонники положительно оценили реакцию артиста и отметили его спокойное отношение к ситуации. Некоторые пользователи также похвалили Чумакова за чувство юмора и умение отвечать на провокационные вопросы.

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