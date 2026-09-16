Похоронила мужей и собирала бутылки: одинокий закат жизни Натальи Даниловой из «Места встречи»

Умерла актриса Наталья Данилова. Для нескольких поколений зрителей она навсегда осталась младшим сержантом Варей Синичкиной из «Места встречи изменить нельзя».

«Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной ослепительной женщины», — сообщили 5-tv.ru в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, где 70-летняя актриса служила с 2021 года.

Роль принесла ей всесоюзную славу, однако личная жизнь артистки была наполнена болью: аборт, бесплодие, потеря двух мужей, годы нищеты и полное одиночество.

Археолог, гитара и первый выход на съемочную площадку

Биография Натальи Даниловой из фильма «Место встречи изменить нельзя»: жизнь и причина смерти актрисы. Фото: РИА Новости/Кадр из фильма «Дублер начинает действовать», режиссер Эрнест Ясан, 1983 г.

Наталья Юрьевна Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. Отец — Юрий Мочанов, известный археолог, доктор исторических наук. Мать — филолог.

Семья интеллигентная, далекая от сцены, и поначалу казалось, что дочь пойдет по родительской стезе. Вместо этого девочка писала стихи, играла на гитаре и выступала на школьных литературных вечерах.

В кино она попала в 13 лет — случайно. В 1969 году Игорь Масленников снял ее в картине «Завтра, третьего апреля…». Режиссер и старшие коллеги по площадке сразу заговорили о ее будущем.

После школы Данилова поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — причем сразу на второй курс, в мастерскую Аркадия Кацмана.

Дипломный спектакль посмотрел Георгий Товстоногов. Впечатление было настолько сильным, что он пригласил выпускницу в Большой драматический театр (БДТ).

«Мне вообще везло с учителями: в институте я училась у Аркадия Кацмана, в кино снималась у Михаила Швейцера, в БДТ видела, как работает легендарная Эмма Попова. Но Товстоногов еще и верил в меня: он ведь увидел меня в дипломном институтском спектакле „Наследники Рабурдена“ и пригласил на прославленную сцену БДТ», — рассказывала она в одном из интервью в 2010 году.

В БДТ Данилова служила с 1977 по 1992 год — пятнадцать лет на одной из главных сцен страны.

«Я сломала мужу судьбу»

Биография Натальи Даниловой из фильма «Место встречи изменить нельзя»: жизнь и причина смерти актрисы. Фото: Белинский Юрий/ТАСС

В институте она познакомилась с Асхабом Абакаровым — режиссером, аварцем, старше на десять лет. Ухаживал долго, на четвертом курсе они поженились.

После выпуска Наталью должны были распределить в Махачкалинский драмтеатр, на родину мужа. Но приглашение Товстоногова все изменило — актриса осталась в Ленинграде, а Абакаров бросил ради нее Тбилиси, где учился у Тенгиза Абуладзе и считался его любимым студентом.

«Я сломала мужу судьбу. На третьем курсе он уехал в Тбилиси к Тенгизу Абуладзе, стал любимым учеником. Но бросил все и вернулся в Ленинград. Ему пришлось выбирать между любовью и работой, это его и погубило», — признавалась актриса

Город Абакарова не принял. Работы не было. Его называли «мужем Натальи Даниловой». Дальше — эпизод, который она сама называла главной ошибкой своей биографии. Данилова заболела, врач назначил сильнодействующие гормональные препараты.

Диагноз оказался неверным: выяснилось, что пациентка беременна, но было уже поздно. Мать убеждала, что родится больной ребенок. Абакаров стоял на коленях и умолял сохранить младенца. Данилова послушала мать. Муж не простил. Детей у актрисы больше не было никогда.

«Асхаб, стоя на коленях и плача, умолял меня не делать аборт. Но впереди была карьера, роли… И Господь меня покарал. Больше детей у меня не было», — рассказывала актриса.

«Выпей!» — и я послушно хлебнула коньяку»

Биография Натальи Даниловой из фильма «Место встречи изменить нельзя»: жизнь и причина смерти актрисы. Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, 1979 г.

Роль Вари Синичкиной в «Месте встречи изменить нельзя» Даниловой предложили именно в этот период. Самым тяжелым на съемках оказался эпизод, где ее героиня должна была взять на руки младенца. Актриса не выдержала и выбежала из павильона.

«Моя героиня должна была перепеленать ребенка и взять его на руки. Но тогда, приблизившись к столу, на котором лежал малыш, я разрыдалась и выскочила из павильона… Говорухин нервничал — вот уже несколько дублей я не могу выполнить простейшую задачу. Но как признаться, что я совсем недавно лишилась ребенка и не могу без слез проходить мимо витрин с детским бельем!

Я горько плакала, уткнувшись в темную портьеру. За мной вышел Володя Высоцкий… «Выпей!» — и я послушно хлебнула коньяку. Я все рассказала Володе: и про раннее замужество, и про криминальный аборт. А он научил меня, как сосредоточиться и взять себя в руки», — вспоминала Данилова.

Фильм Станислава Говорухина вышел в 1979 году и сделал Данилову знаменитой на всю страну. Зрители называли дочерей в честь ее героини. Но всенародная любовь обернулась другой стороной. Из-за этой картины она так и осталась актрисой одной роли. Роль Вари затмила все, что она делала до и после.

Отдельная боль — озвучание. Варя Синичкина говорила голосом другой актрисы, Натальи Рычаговой. По одной из версий, режиссер посчитал, что низкий голос Даниловой не соответствует нежному и романтичному образу героини.

Бутылки, хрусталь и аспирин

Биография Натальи Даниловой из фильма «Место встречи изменить нельзя»: жизнь и причина смерти актрисы. Фото: Блохин Максим/ТАСС

В 1985 году Асхаб Абакаров погиб в автокатастрофе. Ему было 40 лет.

Второй брак — с Сергеем — закончился так же тяжело. У мужа в 45 лет случился инфаркт, а затем инсульт. Данилова ушла из театра, чтобы ухаживать за ним и за больной матерью. Держалась на дубляже — пока на студии не перестали платить.

«У мужа Сережи случился инфаркт и сразу же инсульт. В 45 лет. Это была катастрофа. Он в больнице, мама дома, а я ушла из театра. Спасал дубляж. Но скоро на студии перестали платить. По утрам я ходила гулять с собакой. Вижу, в траве бутылка лежит: «Никочка, берем!» — и в сумку. А потом я их сдавала в магазине и покупала хлеб и молоко.

Но потом Сережа умер, до этого умерла мама, я очень сильно заболела. А мне даже воды подать некому. Вот это было страшно. Я лежала и просто умирала в полном одиночестве. Потом делала усилие, вставала и с гудящей головой шла по улице в ближайшую комиссионку с очередной хрустальной вазой.

Первое время я разговаривала сама с собой. Читала себе вслух книги, чтобы слышать свой голос. Ловила себя на том, что говорю с мамой, что-то отвечаю Сереже… И ничего, выжила!» — рассказывала она в одном из интервью.

В 2000-х Наталья вернулась к профессии: сцена Театра имени Комиссаржевской, дубляж, озвучание мультфильмов про богатырей и «Лунтика». Одна из последних театральных ролей — Ида в спектакле «С тобой и без тебя».