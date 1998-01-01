Метеорит или самолет? В небе над западной частью Кубы прогремел взрыв

Кубинцы сообщают о взрывах и столбе дыма в небе над провинцией Пинар-дель-Рио. В соцсетях люди публикуют видео вытянутого белого облака, которое удалось запечатлеть. Некоторые местные журналисты сообщают, что видели, как в небе взорвался самолет.

Между тем расположенная во Флориде американская национальная метеорологическая служба США Key West, сообщает, что на западе Кубы, близ города Виньялес упал метеорит.

— Мы получаем сообщения о том, что метеорит был замечен в небе над Флорида-Кис. Похоже, что метеорит упал на западе Кубы, недалеко от города Виньялес, Пинар-дель-Рио, сегодня днем, — говорится на странице службы в Twitter.

twitter @ NWSKeyWest

Тем временем в соцсетях уже появляются снимки обломков космического тела, найденные на месте падения. Так, кубинский молодежный интернет-портал elToque опубликовал в своем Twitter фото нескольких похожих на осколки метеорита камней размером чуть меньше смартфона. Сообщается, что информация о пострадавших пока не поступала.

twitter @ eltoquecom

Кажется предсказание ученых начинает сбываться. Ранее Пятый канал сообщал об астероиде, который «свергнет» Землю в начале февраля.