Жуткое видео: Момент смертоносного прорыва дамбы в Бразилии

Агентство Associated Press опубликовало видео с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент разрушения дамбы грязевыми потоками в Бразилии 25 января. На кадрах видно, как страшный поток воды и грязи стремительно несется на жилые дома.

Video of the moment Vale's dam broke in Brazil that killed more than 110 people living near the area pic.twitter.com/PCp9jZE0IB — EHA News (@eha_news) 1 февраля 2019 г.

По последним данным, катастрофа в штате Минас-Жерайс унесла жизни 110 человек, еще более 200 до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются уже почти неделю, удалось вызволить из затопленной местности более 300 человек.

WATCH: Video shows the moment a dam in Brazil collapsed, sending a torrent of mud and water into a city and killing at least 110 people



pic.twitter.com/b3q22GWYg4 — Breaking911 (@Breaking911) 1 февраля 2019 г.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором пострадавших при помощи вертолетов вылавливают из затопившей населенные пункты жижи.