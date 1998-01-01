Жуткое видео: Момент смертоносного прорыва дамбы в Бразилии

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Потоки воды и грязи вперемежку с отходами металлургического производства унесли жизни больше сотни человек.

Фото, видео: Globallookpress.com © Cadu Rolim, AP

Агентство Associated Press опубликовало видео с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент разрушения дамбы грязевыми потоками в Бразилии 25 января. На кадрах видно, как страшный поток воды и грязи стремительно несется на жилые дома.

По последним данным, катастрофа в штате Минас-Жерайс унесла жизни 110 человек, еще более 200 до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются уже почти неделю, удалось вызволить из затопленной местности более 300 человек.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором пострадавших при помощи вертолетов вылавливают из затопившей населенные пункты жижи.

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