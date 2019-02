Жуткое видео: Момент смертоносного прорыва дамбы в Бразилии

Агентство Associated Press опубликовало видео с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент разрушения дамбы грязевыми потоками в Бразилии 25 января. На кадрах видно, как страшный поток воды и грязи стремительно несется на жилые дома.

Video of the moment Vale's dam broke in Brazil that killed more than 110 people living near the area pic.twitter.com/PCp9jZE0IB