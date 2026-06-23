Экс-вокалиста группы «Тараканы!» Спирина* оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд в Москве назначил административный штраф бывшему вокалисту поп-панк-группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину*. Музыканта признали виновным в нарушении установленного порядка деятельности лиц, имеющих статус иноагента. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Причиной привлечения к ответственности стало непредставление либо несвоевременное представление сведений о своей деятельности. По итогам рассмотрения материалов дела Спирину назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее, в феврале, Следственный комитет возбудил в отношении Спирина уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

В 5-tv.ru также информировали, что в мае суд заочно оштрафовал бывшего главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова*. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.

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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.