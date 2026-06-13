Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье достигло 14 человек

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 176 0

Авария произошла на втором километре Луцинского шоссе.

КамАЗ влетел в маршрутку в Одинцово — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Количество пострадавших в аварии с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса в Московской области увеличилось до 14 человек. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, жертвой ДТП стал один человек. Еще 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Авария произошла на втором километре Луцинского шоссе. Столкнулись рейсовый микроавтобус и грузовой автомобиль «КамАЗ». После удара маршрутка опрокинулась на бок.

В прокуратуре уточнили, что Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также ход процессуальной проверки, организованной по факту аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Свердловской области 11-летний мальчик погиб после падения с мощного электросамоката. Трагедия произошла в селе Трифоново Пышминского района. По предварительным данным, ребенок катался по проезжей части на электросамокате, для управления которым требуются водительские права категории «М».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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