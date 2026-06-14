В Бразилии шесть человек погибли в результате столкновения двух вертолетов

В Рио-де-Жанейро произошла крупная авиационная авария с участием двух вертолетов. В результате происшествия погибли шесть человек. Об этом сообщил бразильский телеканал G1.

По предварительным данным, катастрофа случилась утром в воскресенье в юго-западной части бразильского мегаполиса. Свидетели произошедшего утверждают, что воздушные суда столкнулись непосредственно во время полета.

Личности погибших на данный момент официально не раскрываются. Информация о возможных выживших также не приводится.

Причины столкновения пока неизвестны. Обстоятельства трагедии устанавливают профильные службы, проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Индии при посадке разбился военно-транспортный самолет Ан-32. В результате инцидента пять человек погибли, один выжил. Крушение, как отметили в BBC Индии, произошло во время тренировочного полета. BBC Индии уточнили, что для выяснения обстоятельств случившегося в скором времени будет создана специальная комиссия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.