В Бразилии шесть человек погибли в результате столкновения двух вертолетов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Свидетели произошедшего утверждают, что воздушные суда столкнулись непосредственно во время полета.

В Бразилии столкнулись два вертолета

Фото: © РИА Новости/Павел Грибов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Рио-де-Жанейро произошла крупная авиационная авария с участием двух вертолетов. В результате происшествия погибли шесть человек. Об этом сообщил бразильский телеканал G1.

По предварительным данным, катастрофа случилась утром в воскресенье в юго-западной части бразильского мегаполиса. Свидетели произошедшего утверждают, что воздушные суда столкнулись непосредственно во время полета.

Личности погибших на данный момент официально не раскрываются. Информация о возможных выживших также не приводится.

Причины столкновения пока неизвестны. Обстоятельства трагедии устанавливают профильные службы, проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Индии при посадке разбился военно-транспортный самолет Ан-32. В результате инцидента пять человек погибли, один выжил. Крушение, как отметили в BBC Индии, произошло во время тренировочного полета. BBC Индии уточнили, что для выяснения обстоятельств случившегося в скором времени будет создана специальная комиссия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
Умирал на руках матери: раскрыты жуткие подробности убийства подростка в Башкирии
20:06
К чуть не утонувшей в воронежском бассейне трехлетней девочке не пустили скорую
19:44
Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева
19:42
Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом
19:36
Путин: Зеленский попытается продлить конфликт на Украине
19:33
В Башкирии арестовали мужчину за убийство школьника ради пакета с едой

Сейчас читают

Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева
Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео