«Песня шла к людям 15 лет»: Розенбаум вспомнил историю «Вечерней застольной»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Некоторые композиции становятся по-настоящему народными не сразу, а спустя годы после выхода.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru

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Розенбаум: песня «Вечерняя застольная» стала популярной спустя 15 лет

Песня народного артиста России Александра Розенбаума «Вечерняя застольная» шла к широкой публике около 15 лет, хотя все это время звучала на его концертах. Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции в РИА Новости в преддверии юбилейных концертов.

По словам музыканта, композиция обрела ту жизнь, которую он изначально для нее задумывал, далеко не сразу.

«Песня „Вечерняя застольная“, которую сейчас люди поют так, как мне хотелось, когда я ее писал, — хором, за столами, поминая и вспоминая своих родных и близких людей, — шла к людям 15 лет», — рассказал Розенбаум.

Артист отметил, что все это время исполнял композицию на концертах, однако настоящий всплеск популярности произошел после совместной записи с народным артистом РФ Григорием Лепсом и народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

«Стоило мне ее записать с Гришей Лепсом, с Иосифом Давыдовичем, покойным Кобзоном, клипом — она улетела на следующие два дня. Вот такая судьба», — поделился музыкант.

Розенбаум также признался, что не любит называть популярные композиции хитами или шлягерами.

«Термин „шлягер“ чуть получше. Но популярная песня еще лучше», — сказал артист.

По его словам, одни песни мгновенно «садятся на уши» слушателям, а другим требуется много лет, чтобы по-настоящему прийти к публике.

Розенбаум также сообщил, что на юбилейных концертах прозвучат новые песни, а зрителей ждут сюрпризы, связанные со старыми композициями.

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