Нажился на памяти о трагедии: блогер оказался родственником блокадницы, для которой собирал деньги

Блогер Семенов оказался родственником блокадницы, для которой собирал деньги

Блогер Егор Семенов (настоящая фамилия — Стешкин. — Прим. ред.), собравший 6,2 миллиона рублей на квартиру 92-летней жительницы Санкт-Петербурга, удалил все видеоролики с ее участием после разоблачения их родства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее мужчина рассказывал в личном блоге, что случайно встретил пенсионерку, пережившую блокаду Ленинграда, на Невском проспекте. По его словам, она нуждалась в финансовой поддержке и новом жилье.

История получила огласку после того, как под публикациями Стешкина начали массово появляться комментарии о том, что он и пожилая женщина — родственники. Эту информацию также подтвердили соседи. После волны обсуждений блогер удалил видео с пенсионеркой, а также объявления о сборе денег.

По данным 5-tv.ru, Людмила Викторовна действительно является блокадницей. Однако ее финансовое положение отличается от заявлений блогера. Женщина получает пенсию и дополнительные выплаты на сумму более 50 тысяч рублей. У нее есть квартира на проспекте Тореза, в котором она прописана и проживает на данный момент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники украли более 27 миллионов рублей у 85-летнего пенсионера в Москве.

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