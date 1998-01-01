Корабли ВМФ России получили «Филинов», вызывающих галлюцинации у противника

Российские военные корабли получили на вооружение станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которые, вызывая временные обратимые нарушения зрения, лишают противника возможности вести прицельную стрельбу по прикрываемым станцией объектам. Оборудование способно вызывать у противника галлюцинации.

Как сообщает «ПолитЭксперт», по два комплекта «Филина» получили пока два фрегата ВМФ России. Такое же оборудования получат еще несколько кораблей, строящихся сейчас на российских верфях. Разработкой «Филина» занимались на Опытном заводе «Интеграл», входящем в «Росэлектронику».

Ранее Пятый канал рассказывал о визите министра обороны России Сергея Шойгу на завод, где собирают самое мощное оружие на Земле —баллистические ракеты «Сармат».