«Люди воевали с динозаврами»: Экс-премьер Польши поделилась историческими познаниями

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Экс-глава правительства европейского государства опозорилась на весь мир, когда неудачно провела параллель, комментируя нападки на правящую элиту страны.

Фото, видео: Konkret24.tvn24.pl, globallookpress © Philippe ClÃ©Ment

Бывший премьер-министр Польши Ева Копач оконфузилась в телеэфире, комментируя нападки на правительство. Ведущая спросила, как критика может повлиять на положение польской политической элиты. В ответ Копач попыталась пояснить эффективность постоянного давления на власть. Для этого она привела в пример данные, которые, по всей видимости, известны лишь ей одной.

— Когда были динозавры, у людей не было винтовок, у них не было современного оружия, которое позволяло бы им убивать. Они бросали камни в динозавра, но тот никогда не падал от одного камня. Два месяца они бросали эти камни и настолько ослабили рептилию, что смогли его одолеть. Давление имеет смысл, — завила Копач.

Высказывание бывшего министра вызвало шквал шуток в сети. Пользователи попытались напомнить политику временную пропасть между гибелью последнего динозавра и появлением человека на Земле. Один из них привел кадры из мультфильма «Флинстоуны».

Динозавры исчезли с лица Земли около 65 миллионов лет назад, в свою очередь современный человек, человек разумный, считают ученые, появился вследствие эволюции лишь около 200 тысяч лет назад.

Ранее Пятый канал рассказывал о конфузе мэра Киева Виталия Кличко на Давосском форуме насмешило даже его брата.

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