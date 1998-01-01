«Люди воевали с динозаврами»: Экс-премьер Польши поделилась историческими познаниями

Бывший премьер-министр Польши Ева Копач оконфузилась в телеэфире, комментируя нападки на правительство. Ведущая спросила, как критика может повлиять на положение польской политической элиты. В ответ Копач попыталась пояснить эффективность постоянного давления на власть. Для этого она привела в пример данные, которые, по всей видимости, известны лишь ей одной.

— Когда были динозавры, у людей не было винтовок, у них не было современного оружия, которое позволяло бы им убивать. Они бросали камни в динозавра, но тот никогда не падал от одного камня. Два месяца они бросали эти камни и настолько ослабили рептилию, что смогли его одолеть. Давление имеет смысл, — завила Копач.

Высказывание бывшего министра вызвало шквал шуток в сети. Пользователи попытались напомнить политику временную пропасть между гибелью последнего динозавра и появлением человека на Земле. Один из них привел кадры из мультфильма «Флинстоуны».

Ewa Kopacz kłamała o ludziach i dinozaurach. Żyliśmy w symbiozie, co potwierdzają zdjęcia: pic.twitter.com/TTUig2oj78 — Jakub Wiech (@jakubwiech) 31 января 2019 г.

Динозавры исчезли с лица Земли около 65 миллионов лет назад, в свою очередь современный человек, человек разумный, считают ученые, появился вследствие эволюции лишь около 200 тысяч лет назад.

Ранее Пятый канал рассказывал о конфузе мэра Киева Виталия Кличко на Давосском форуме насмешило даже его брата.