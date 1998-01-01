Мэр Киева Виталий Кличко экстренно госпитализирован в Австрии

Бывший боксер и нынешний мэр Киева Виталий Кличко был экстренно госпитализирован в австрийскую клинику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кличко — Оксаны Зиновьевой.
По ее словам, в больницу в Австрии политик был доставлен еще 26 января. Туда его привезли из швейцарского Давоса, где проходил экономический форум.
Сообщается, что Кличко травмировал спину еще в 2007 году, когда
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Кличко запутался и уже попрощался с Меркель, как с канцлером.