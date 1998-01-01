Международный аэропорт в третьем по счету австралийском городе Брисбен в субботу, 2 февраля, эвакуирован из-за сообщений о ЧП в воздушной гавани. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

— Международный аэропорт был эвакуирован и поезда в настоящее время остановлены, — заявили в полиции.

Police have made a declaration under the Public Safety and Preservation Act tonight at Brisbane Airport due an emergency situation.



The International Airport has been evacuated and trains have currently been stopped.



The @AusFedPolice are in attendance. https://t.co/B7hQfv4BmV — Queensland Police (@QldPolice) 2 февраля 2019 г.

По предварительной информации, неизвестный мужчина, вооруженный ножами заявил, что в аэропорту бомба и он всех взорвет. Из здания были эвакуированы все посетители и сотрудники. Полиция приступили к переговорам.

По некоторым данным, они завершились ликвидацией подозреваемого.

Обстоятельства произошедшего уточняются. О причинах произошедшего не сообщается. Информация о захвате заложников также опровергнута.