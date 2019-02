Международный аэропорт в третьем по счету австралийском городе Брисбен в субботу, 2 февраля, эвакуирован из-за сообщений о ЧП в воздушной гавани. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

— Международный аэропорт был эвакуирован и поезда в настоящее время остановлены, — заявили в полиции.

Police have made a declaration under the Public Safety and Preservation Act tonight at Brisbane Airport due an emergency situation.



The International Airport has been evacuated and trains have currently been stopped.



The @AusFedPolice are in attendance. https://t.co/B7hQfv4BmV