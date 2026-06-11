В России начался сокращенный рабочий день

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 13 0

Праздничный выходной не повлияют на размер заработной платы.

11 июня сокращенный день или нет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
День России

В России начался сокращенный на час рабочий день. Поскольку 12 июня празднуется День России, 11 июня считается предпраздничным днем. В соответствии с трудовым законодательством, рабочий день в этот день будет короче на один час.

Сокращение рабочего дня и праздничный выходной не повлияют на размер заработной платы, если сотрудник отработает все рабочие дни в июне.

День России отмечается с 1992 года, хотя тогда он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации или Днем независимости России. Праздник появился в честь принятия этой декларации 12 июня 1990 года.

В 2002 году, с введением нового Трудового кодекса, название праздника было сокращено до современного «Дня России».

Другой вопрос, который волнует россиян, — выгодно ли брать отпуск в июне. Эксперты сходятся во мнении, что лучше всего для длительного отдыха выбирать те месяцы, где есть 23 рабочих дня. С этой точки зрения июнь не подходит: в нем 21 рабочий день. Несмотря на это, к существенным финансовым потерям отпуск в первый месяц лета не приведет.

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