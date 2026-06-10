Жара, асфальт и клещи: главные ошибки владельцев собак летом

Летом ветеринары фиксируют рост обращений питомцев с укусами паразитов

Долгие прогулки, поездки на дачу, отдых у воды и путешествия кажутся идеальным временем для активной жизни. Однако именно в теплый сезон ветеринары фиксируют рост обращений, связанных с перегревом, обезвоживанием, травмами и укусами паразитов.

Причем в большинстве случаев проблемы возникают не из-за экстремальных ситуаций, а из-за обычных ошибок, которые владельцы совершают по незнанию. Что может быть опасно для собаки летом и как избежать неприятностей — в материале 5-tv.ru.

Прогулки под солнцем

Одна из самых распространенных летних ошибок — выводить собаку на длительную прогулку в середине дня, когда температура воздуха достигает максимальных значений.

Многие владельцы ориентируются на собственные ощущения. Если человеку жарко, но терпимо, кажется, что и питомец чувствует себя примерно так же. Однако собаки переносят высокие температуры иначе. Они практически не потеют, а охлаждение организма происходит главным образом через дыхание.

Из-за этого перегрев может развиваться очень быстро. Особенно тяжело жару переносят щенки, пожилые собаки, животные с лишним весом и представители пород с короткой мордой — мопсы, бульдоги, пекинесы и другие.

Ветеринары рекомендуют переносить основные прогулки на раннее утро и вечер, когда солнце уже не такое активное. Днем лучше ограничиться коротким выгулом по необходимости и выбирать затененные маршруты.

Раскаленный асфальт

Многие владельцы следят за температурой воздуха, но не задумываются о том, насколько сильно нагреваются дорожные покрытия. В солнечный день асфальт способен раскаляться до температур, которые значительно превышают показатели воздуха. Если человеку это не доставляет неудобств благодаря обуви, то собака идет по такой поверхности голыми подушечками лап.

В результате питомец может получить болезненные ожоги. Иногда повреждения становятся заметны только спустя несколько часов после прогулки, когда собака начинает хромать или постоянно вылизывает лапы. Если невозможно удерживать ладонь на асфальте несколько секунд, собаке по нему будет слишком горячо идти.

Открытые окна не помогут

Эту ошибку ветеринары называют одной из самых опасных. Даже если на улице не экстремальная жара, салон автомобиля нагревается очень быстро. Приоткрытые окна не решают проблему, а температура внутри машины способна за короткое время подняться до опасных значений.

Многие владельцы уверены, что отойдут всего на пять минут. Но именно за это время у животного может начаться тепловой удар. Перегрев развивается стремительно. Собака начинает тяжело дышать, становится вялой, может потерять координацию, а в тяжелых случаях — сознание. Поэтому специалисты единодушны: оставлять питомца в автомобиле летом нельзя даже на короткое время.

Короткая стрижка

Кажется логичным, что летом собаку нужно максимально коротко подстричь, чтобы ей было прохладнее. Но это правило работает далеко не для всех пород.

Шерсть выполняет не только функцию согревания зимой. Она помогает защищать кожу от солнечных лучей и участвует в естественной терморегуляции.

Особенно осторожно ветеринары советуют подходить к стрижке собак с двойным подшерстком — например, хаски, шпицев, маламутов, самоедов и некоторых овчарок.

Полное сбривание шерсти может привести к перегреву и даже солнечным ожогам кожи. Поэтому любые кардинальные летние стрижки лучше обсуждать со специалистами.

Опасные насекомые

Многие считают, что пик активности клещей приходится исключительно на весну. На самом деле в большинстве регионов опасность сохраняется все теплое время года.

Летом собаки продолжают сталкиваться с паразитами во время прогулок в парках, лесах, на дачах и даже на городских газонах. Укус клеща опасен не только сам по себе. Некоторые паразиты переносят инфекции, которые могут серьезно угрожать здоровью животного.

Поэтому ветеринары советуют не отказываться от средств защиты после майских праздников. Обработка должна продолжаться весь сезон, а после прогулок питомца желательно осматривать.

Риск обезвоживания

Обезвоживание у собак развивается быстрее, чем многие думают. Летом потребность в жидкости возрастает, особенно если животное активно двигается, путешествует или много времени проводит на улице.

Некоторые владельцы по привычке наливают в миску столько же воды, сколько зимой. Но в жаркие дни этого может быть недостаточно. Во время прогулок также желательно брать воду с собой. Сегодня существуют специальные дорожные поилки и бутылки для животных, которые позволяют напоить питомца практически в любом месте. Особенно важно следить за водным балансом во время поездок и длительных прогулок.

Места для купания

Летом многие собаки обожают воду. Но не каждый водоем безопасен. Опасность могут представлять стоячие пруды с цветущей водой, заболоченные участки и места с сильным течением. Кроме того, некоторые собаки настолько увлекаются плаванием, что владельцы перестают контролировать нагрузку.

Длительное нахождение в воде способно привести к переохлаждению, даже если на улице тепло. А прыжки в незнакомый водоем могут закончиться травмами. Поэтому специалисты советуют выбирать проверенные места для купания и не оставлять питомца без присмотра.

Чрезмерная активность

Летом хозяевам хочется чаще проводить время вместе с питомцем. Но далеко не каждая прогулка, фестиваль, пикник или поездка подходит собаке. Большое количество людей, громкая музыка, жара, отсутствие тени и длительное пребывание на солнце могут стать серьезным стрессом для животного.

Иногда лучший вариант — оставить питомца дома в комфортных условиях, чем брать его с собой исключительно из чувства вины. Важно учитывать не только свои планы, но и характер, возраст и состояние здоровья собаки.

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