Врачи ушли на свадьбу и бросили умирать? В Дагестане расследуют гибель 19-летней пациентки

В Дагестане сегодня судят врачей, которые обвиняются в смерти 19-летней пациентки. По версии следствия, пока девушка находилась без сознания, часть сотрудников больницы — ушла на свадьбу. Экспертиза показала: опасное осложнение выявили несвоевременно, а медицинскую помощь оказали с опозданием. Все подробности — у корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

Это не просто ссора в больничном коридоре. Это отчаяние отца, который потерял дочь. Дагир Тавлуев требует от врачей объяснений, но все молчат.

Теперь родители приходят к дочери только сюда. На кладбище. Марьям было всего 19 лет. У нее осталась годовалая дочь.

Вот кадры с камер наблюдения в операционной. Девушка ложится на стол. Врачи готовятся к плановой операции — удаление камней из желчного пузыря.

Пока хирурги проводят операцию, анестезиолог и медсестры отвлекаются на телефоны. Судя по этому видео, им скучно. Впрочем, сама процедура, как позже установят эксперты, прошла без ошибок. Нарушения обнаружили уже после нее.

— Смотрите, после операции они выключили все аппараты, они не наблюдают дальше.

В 13:14 Марьям вывозят из операционной. Переводят в обычную палату. Мать замечает — дочь не просыпается. Женщина идет к хирургу, тот успокаивает.

«На что он мне ответил, он сказал, что все хорошо, она просто полностью от наркоза не отошла. В течение часа-двух часов она проснется. Оставьте, пока она спит», — сказала мать погибшей Хадижат Тавлуева.

Мать возвращается в палату. По ее словам, Марьям была по-прежнему без сознания. Губы посинели, дыхание слабое. Женщина снова просит помощи.

«Положили, ушли. И вот так час тридцать восемь минут никто не наблюдал», — сказал отец погибшей Дагир Тавлуев.

На записях камер наблюдения видно, что врачи переоделись в наряды. Посреди рабочего дня многие ушли на свадьбу.

Пока 19-летняя Марьям умирала в этой больнице, ее палатная медсестра была на свадьбе коллеги. Банкет проходил буквально через дорогу. По версии следствия, пациентка осталась без должного наблюдения, а когда врачи заметили ухудшение состояния, было уже слишком поздно.

Во время экстренной реанимации вернуть пациентку к жизни не удалось.

— Вот вовремя сделали вот это все, она была бы жива. Через час 38 минут, как она может быть жива? Вовремя не оказали помощь.

Позже в аналитической справке эксперты подтвердят — спасать Марьям начали слишком поздно.

«Не было вовремя диагностировано возникшее грозное осложнение, и соответственно не была вовремя оказана соответствующая медицинская помощь, что привело к летальному исходу», — говорится в экспертизе.

Дальше происходит еще более странное. Тело вывозят из больницы через черный выход. На служебной машине отправляют домой. Хотя родители девушки все это время находятся в больнице. Отец уверен — так медики пытались скрыть обстоятельства трагедии. Главврач все обвинения отвергает.

«Насколько я знаю, все врачи сделали все необходимое. А сколько они должны были сделать и что они сделали, определит экспертиза, следователи и суд решит», — сказал главный врач Карабудахкентской ЦРБ Расул Гираев.

Возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены хирургу, анестезиологу и медсестре. Теперь дело в суде.

«Мы хотим справедливого наказания. Во избежание, чтобы другие люди не попали в такую ситуацию, как мы», — сказал отец погибшей Дагир Тавлуев.

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