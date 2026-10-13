Мировой рекорд и 17 медалей: сборная РФ по роллер-спорту с триумфом вернулась в Москву

Эфирная новость 17 0

На World Skate Games в Парагвае нашим спортсменам не было равных.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сборная РФ по роллер-спорту вернулась в Москву с 17 медалями

В Москве встречали нашу сборную по роллер-спорту, которая с триумфом вернулась из Парагвая.

На первой неделе World Skate Games россияне взяли 17 медалей, среди которых семь золотых, а также установили мировой рекорд в прыжках в высоту. Какой момент вызвал самые яркие эмоции — победители рассказали нашим корреспондентам.

«Когда я встала на пьедестал, и у меня воспоминание, чтобы одели медаль, я поднимаю взягляд и вижу на дальней строне флаг России. Чуть не заплакала, пока пела гимн России, следила, чтобы не заплакать», — сказала чемпионка мира и Европы по роллер-спорту Анна Кукушкина.

«У нас нет передышки, мы готовим к чепионату России, который должен пройти в Петербурге с 6 по 10 ноября», — сказала тренер сборной России по роллер-спорту Анастасия Кукушкина.

А уже весной спортсменов ждут новые международные старты. Этапы кубков мира в том же Парагвае, Испании и Италии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские дзюдоисты триумфально вернулись в Москву с чемпионата мира в Баку. В аэропорту Шереметьево спортсменов встретили оглушительными овациями. Сборная впервые в истории дошла до финала смешанного командного турнира, где уступила японцам. Соревнования стали особенными еще и потому, что россиянам вернули право выступать под национальным флагом и с гимном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
Огненная Лошадь не даст передышку: чем обернется конец 2026 года

Последние новости

14:33
Мировой рекорд и 17 медалей: сборная РФ по роллер-спорту с триумфом вернулась в Москву
14:21
Обещают заработок, предлагают диверсии: ФСБ раскрыла угрозу на Северном Кавказе
14:01
Поразительное сходство: спутницу Богатырева сравнили с его бывшей женой
13:48
Собянин: роботическая хирургия стала частью системы медицинской помощи Москвы
13:37
«Буду скучать»: звезда сериала «Во все тяжкие» попрощался с экранным сыном
13:30
Остался с ипотекой у разбитого корыта: солист «Инь-Ян» Иванов потерял миллионы на доме мечты

Сейчас читают

Огненная Лошадь не даст передышку: чем обернется конец 2026 года
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
«Сильно выдают»: Светлана Камынина рассказала, что портит историческое кино
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео