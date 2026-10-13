Мировой рекорд и 17 медалей: сборная РФ по роллер-спорту с триумфом вернулась в Москву

Сборная РФ по роллер-спорту вернулась в Москву с 17 медалями

В Москве встречали нашу сборную по роллер-спорту, которая с триумфом вернулась из Парагвая.

На первой неделе World Skate Games россияне взяли 17 медалей, среди которых семь золотых, а также установили мировой рекорд в прыжках в высоту. Какой момент вызвал самые яркие эмоции — победители рассказали нашим корреспондентам.

«Когда я встала на пьедестал, и у меня воспоминание, чтобы одели медаль, я поднимаю взягляд и вижу на дальней строне флаг России. Чуть не заплакала, пока пела гимн России, следила, чтобы не заплакать», — сказала чемпионка мира и Европы по роллер-спорту Анна Кукушкина.

«У нас нет передышки, мы готовим к чепионату России, который должен пройти в Петербурге с 6 по 10 ноября», — сказала тренер сборной России по роллер-спорту Анастасия Кукушкина.

А уже весной спортсменов ждут новые международные старты. Этапы кубков мира в том же Парагвае, Испании и Италии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские дзюдоисты триумфально вернулись в Москву с чемпионата мира в Баку. В аэропорту Шереметьево спортсменов встретили оглушительными овациями. Сборная впервые в истории дошла до финала смешанного командного турнира, где уступила японцам. Соревнования стали особенными еще и потому, что россиянам вернули право выступать под национальным флагом и с гимном.

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