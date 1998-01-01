Собчак впервые дала интервью после подозрений в любовной связи с Богомоловым

Известная российская телеведущая Ксения Собчак стала виновницей очередного скандала. Своим общением с режиссером Константином Богомоловым она заставила мужа ревновать. Разозлившись ни на шутку, Максим Виторган ударил соперника по лицу, после чего на долгое время стал главным героем прессы.

Светская львица долго отказывалась от интервью и никак не комментировала произошедшую ситуацию, однако в эфире программы «Эксклюзив» Собчак все-таки раскрыла подробности отношений. Теледива призналась, что их брак с мужем сейчас переживает не лучшие времена, однако Виторган для нее навсегда останется родным человеком. Ведущая не планирует оставлять своего любимого малыша без отца, поэтому сделает все, чтобы он чувствовал родительскую заботу и ласку.

— Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди <…> Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама, — поделилась теледива.

На вопрос о разводе звезда отказалась отвечать, тем самым дав понять, что он скорее всего еще под вопросом. В эфире передачи Собчак заявила, что хочет, чтобы отношение к мужчинам и женщинам было равное. Ее возмущает тот факт, что уличенные в связи с чужим мужчинами женщины подвергаются резкой критике и насмешкам, в то время как молодым людям все спокойно сходит с рук.

— У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит мы ее последними словами обзываем. Я считаю, что, например, «Анна Каренина» — это лучшее произведение Толстого. Он не побоялся показать жизнь женщины, и это при условии, что тогда адюльтер был чем-то немыслимым, — поделилась мнением светская львица.

Комментировать свои отношения с режиссером Богомоловым звезда отказалась. Она отметила, что есть «личные вещи», которые не стоит знать публике.

Ранее Пятый канал сообщал, что посетители кафе «застукали» Собчак и Богомолова за завтраком.