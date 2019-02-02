Десятки собак и кошек сгорели в приюте для бездомных животных в Подмосковье

, 21:27 Видео 84

Частный центр передержки животных загорелся в поселке Лужники городского округа Ступино. Некоторые считают, что приют подожгли.

Фото, видео: instagram @polianskaia19762203

Частный центр передержки животных загорелся утром 2 февраля в поселке Лужники городского округа Ступино. В огне, предварительно, погибли девушка и более 25 животных. В ходе происшествия пострадал 15-летний ребенок. Девочка, отравившаяся во время пожара, доставлена больницу.

Узнав о случившемся ЧП, жители поселка были шокированы. Некоторые отметили, что приют скорее всего специально подожгли. Сестра погибшей Нина поделилась своими предположениями с корреспондентом телеканала «360».

— Не только я считаю, что подожгли специально. Пожарные тоже так сказали. Дом, который на два хозяина, загорелся не с нашей стороны. <…> Один кот остался только живой. И сестра моя там сгорела. Животные, что на улице, все живы остались, а те, что в доме, все сгорели. Там коты были и небольшие собаки. Пять собак и котов штук 20 было в доме, — цитирует девушку издание.

Многие решили, что пожар был запланирован, ведь как выяснилось, еще в сентябре 2018 года суд постановил закрыть приют. Стали поступать жалобы на громкий лай собак и неприятный запах питомцев. Некоторые отметили, что боятся выходить на улицу, зная, что неподалеку могут бродить сбежавшие псы.

Жертвами пожара стали не только питомцы, но и их хозяева. Теперь они размещают в Instagram трогательные посты, где сообщают об утрате любимцев.

 
 
 
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Беги по зеленой травке Белла😢 #белла_с_каширы я не могу и не хочу это принять(((( Сегодня ночью сгорела Передержка в Ступино, погиб человек, собаки и кошки😢 Белла была уже домашней и любимой собакой, я не могу думать об этом, о всех тех кто умер в огне😢 прощай весёлый хвост, прощай......😢 Сейчас необходима помощь погорельцам, там находятся собаки кураторов и отказники, вся инфа у @nata090874 Бегите малыши по травке, простите нас людей😢

Публикация от Наталия (@natalia_bogdyun)

Ранее Пятый канал сообщал, в Киеве загорелись склады площадью в пять тысяч квадратных километров.

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